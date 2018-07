Sin recursos, hay que optar

El informe de la ODSA, de la Universidad Católica, resalta que “Casi la mitad de los niños argentinos son pobres, un 17,6% tiene déficit alimentario, un 8,5% pasó hambre en 2017 y uno de cada tres se alimenta en comedores”. El costo de instrumentar el aborto legal, seguro y gratuito coincide con el que habría que realizar para cubrir necesidades alimentarias y sanitarias de los niños pobres. El aborto legal no es gratis, deben pagarse honorarios, consultorios, etc., con el dinero de los contribuyentes. En un país endeudado, quebrado, como Argentina no hay dinero para cubrir ambas pretensiones. O se pagan las necesidades alimentarias y de salud de niños y jóvenes con hambre o dedicamos ese dinero a solventar la interrupción del embarazo en cada punto del país. Si elegimos esta última opción y dejamos desarrollar la pobreza de los párvulos, sin hacernos cargo de su costo, habremos resuelto la desaparición de la Argentina en poco tiempo, el desierto habrá vencido por la muerte de niños y jóvenes pobres e indigentes.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947