Sobre el paro general

¡Qué bueno! Paro general. Por decisión de ¿quién? Pensemos y analicemos. Se hace un paro general, donde nada se mueve. ¿Quién se perjudica, ya que el propósito es “lastimar” a alguien? Posiblemente se busca el perjuicio del país y ¿quiénes son el país? Todos y ninguno. Pero veamos. El trabajador, real y no virtual (sindicalista), no puede ir a trabajar ya que no tiene transporte. Ese, pierde el día de jornal, el presentismo. También aquel que solo recibe su emolumento cuando trabaja, el jornalero. No trabaja, no cobra. El vendedor ambulante, que al no tener clientes, no gana. Pero también los ricos son perjudicados y es ahí es a los que los sindicalistas quieren “lastimar”. Como las estaciones de servicio no trabajan, quienes tienen dinero (ricos), cargan combustible el día anterior. Se movilizan en sus propias unidades. ¿Han “sentido” el paro? Ni. El país, es quien se perjudica, ya que no cobrará impuestos. ¿No los cobrará? No alcanza, luego los aumentará y los tontos los pagarán. ¿Quiénes se perjudicaron y afectaron? Los “vivos” trabajadores. ¿Por qué no pagan los daños a los trabajadores quienes originaron el paro?

Felipe J Enrich

92.343.888