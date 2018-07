Sobre los femicidios

¿Cómo es posible que estando en pleno Siglo XXI, todavía sea posible que los hombres se creen que cuentan con la libertad de hacer lo que quieran con el cuerpo de la mujer? Se escuchan casos no sólo de mujeres adultas, sino también de niñas que han sido violadas, torturadas y asesinadas sin ningún remordimiento en cualquier zona del país.

Me resulta indignante y no me puedo imaginar por el terror indescriptible que pueden llegar a pasar muchas mujeres de la sociedad. Ya no pasa por “podría ser tu mamá, tu hija, tu amiga”, pasa porque somos seres humanos y no queremos que nuestros cuerpos sean abusados con tanta impunidad. Pido respeto por todas nosotras, por nuestros cuerpos, por nuestras vidas. No somos objetos, somos personas.

Paola Bedinello

DNI 37.113.655