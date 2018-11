Suba de combustible

Sube el dólar y aumentan los combustibles. Baja el dólar y aumentan igual. ¿Cómo entendemos esto? Fue un tremendo desatino haber otorgado a las productoras o expendedoras la libertad de dejar los precios sin control. Se abusan. Entiendo que esa es una de las causas principales de la inflación. ¿El gobierno no lo advierte? El presidente, si se decide de una buena vez a hacer algo por la gente, tendrá que tomar cartas en el asunto y no mirar para otro lado. De no ser así habrá que aumentar los sueldos acorde a la inflación.

Jorge Temi, DNI 7.567.867