Tarifas y matriz energética

Es vergonzoso ver los pases de factura y las justificaciones poco creíbles sobre el valor tarifario que deberían tener los servicios básicos de luz, gas y agua por parte de nuestros representantes legislativos.

Lo que se advierte es que hubo errores groseros de facturación y además, en todos los casos, sin excepción, están incluidos impuestos nacionales, provinciales y municipales que equivalen, en promedio, a un 46%. Por otro lado, salen a la palestra muchas ideas de cómo solucionar nuestra matriz energética tendiente primero al autoabastecimiento y luego, de ser posible, a exportar. Medidas como volver a la cultura del ahorro de energía, al URE (uso racional de la energía), técnicas modernas de construcción y equipamiento eléctrico, etc., son tan válidas como equilibrar los impuestos abusivos y distorsivos. Lo que la sociedad no puede tolerar es que representantes legislativos del gobierno anterior, que no sólo “destruyeron” nuestra matriz energética, nos vengan a dar “clases magistrales” de las medidas a implementar.

Ing. Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343