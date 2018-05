Telos, pelis y cortes

Pareciera que vivimos en una sociedad caótica, donde los roles y responsabilidades se desdibujan, se confunden y se adaptan mal a los cambios culturales. El lenguaje y la comunicación son habilidades que nos distinguen como especie. Está claro que evolucionan, se enriquecen, se transforman, pero no de cualquier manera y menos con la colaboración dudosa de medios de comunicación. Muchas personas cuando leen una noticia “creen” que lo que están leyendo está bien escrito. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante al escribir las noticias: lo deben hacer bien, sin errores de ortografía, de sintaxis y sin abreviaciones vulgares. Igualmente para el caso de los carteles en la vía pública. No hay que jugar a ser “amigo” de la gente, y escribir finde, pelis, coles, telos, muni, hospi, poli, etc. Hay que escribir bien las comunicaciones al público. También hay que considerar que los correctores ortográficos de la computadora demandan conocimiento del lenguaje y su reglas, Ej. “Lo hechó de mi casa” (mal escrito); en lugar de “Lo echó de mi casa” (bien escrito). Hecho y echo son palabras admitidas, pero de diferente significado. Jorge E. Graziano DNI 8.108.553