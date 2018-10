Cuando el terror se instala en la población es el comienzo del fin. No se concibe que para esclarecer crímenes se demoren años en averiguar y descubrir a los culpables. Cuando la Justicia llega tarde y mal no sirve. La delincuencia ha anidado en las villas, donde por necesidad se han asentado trabajadores. Pero al no haber control estas situaciones se han desbordado. Hoy pocos están seguros de regresar a su casa, sea que tengan mucho o poco. No importa. El valor de la vida ha variado. De ser lo sagrado pasó a no tener valor. Un producto comercial, que alguien quiere pero carece de dinero. Es triste que nos hayan cotizado y ver que nuestro valor está en la mínima expresión. Muchísimas gracias.

Ana S. Carrasco

DNI 5.758.275