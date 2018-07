¿Qué tiene en común un hecho de 1492 cuando Rodrigo de Triana a bordo de la Pinta, una de las carabelas de Colón, gritó desde el carajo, donde estaba encaramado?

Sucede que en la política nacional se comenzó a instalar una palabra de significado especial: transición. Es el pasaje de un estado a otro, pero distinto, y la interpretación es que se viene un cambio. Es aquí donde se relaciona aquel acontecimiento histórico, a más de 500 años, con los hechos actuales... El Frente para la Victoria, a la luz de acontecimientos sociales, políticos, económicos y por qué no deportivos, grita “tierra a la vista”. El 2019 aparece en el horizonte como una costa salvadora, después de haber navegado más de dos años y medio en una tormenta que pareciera no tener fin. Ya no estamos al borde del abismo, estamos cayendo por esa grieta cuya profundidad la da esos 253.000 millones de dólares de deuda; la del deterioro del tejido productivo, educativo y social al que nos están llevando.

La unidad es prioritaria para llegar a la costa. El “tierra a la vista” es el 2019, no podemos ni debemos naufragar en el intento, donde se juega nuestro futuro, el de nuestros ancianos, hijos y nietos. Hay un 2019 y es peronista.

Héctor Raúl Di Carli

DNI 8.311.361