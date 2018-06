Todos contaminamos

Vivo en Neuquén, en la confluencia, una zona naturalmente privilegiada. Tengo el río a una cuadra y disfruto de ver cisnes de cuello negro y otras hermosas especies atravesar el agua como si se tratara de una película. Raro, ¿no? ¿Pensar que lo lindo sólo pasa en la película? No, también pasa acá, sólo que no cuidamos nada. Caminando por esta confluencia que se inicia a orillas del río Neuquén y la calle Figueroa, vemos que la gente detiene sus autos para tirar basura a su antojo. Hemos llamado a la comisaría más de una vez avisando esta situación, pero nos desborda. Tiran televisores, tiran freezers viejos, tiran animales vivos y muertos de los cuales nos tenemos que encargar y obviamente contaminan. La municipalidad viene cada tanto y limpia, pero al día siguiente la situación es exactamente la misma. Íbamos caminando el otro día y de repente me detengo a examinar la basura, para mi sorpresa, reconocí mi propia mugre: allí estaban los pañales de mi hija, mezclados con bolsas de alimento canino, cápsulas de café y latas de conserva que yo misma había abierto el día anterior. Mi esposo me miró asombrado por mi descubrimiento, cual detective reconocí mi basura en esa confluencia hermosa, rodeada de árboles, agua y suciedad. Ahí fue cuando dije: Yo también contamino, y no lo sabía. Resulta que hay gente en la zona que se dedica a juntar cosas de la basura, se lleva las bolsas al río, las abre ahí y deja todo su contenido para que la vida lidie con él, sí, la vida silvestre. Un horror. ¿No tenemos recolectores de basura? ¿No tenemos educación? El agua es un recurso sin igual, que gracias a dios aquí sobra, pero no somos capaces de cuidar ni siquiera nuestro entorno. Esta zona debería ser un área protegida, un santuario de aves, animales, una zona con senderos adecuados donde salir a caminar, dónde sacar fotos, dónde despejarse, donde pudiéramos gritarle al mundo: Ésto lo tenemos acá, es nuestro, nos encanta, vení a conocerlo. Y sin embargo no pasa, es un lugar marginal, donde la policía me dice todos los días: ‘señorita no ande por acá’; dónde las parejas – y algunas que son pagás- se juntan como si fuera villa cariño y dejan abandonados preservativos de antaño para que nosotros tengamos que ver, oler y soportar. Dónde gente sin corazón abandona perros a la buena de dios y los vecinos hacemos lo mejor que podemos. Dónde agencias de autos como Iruña vienen a probar sus vehículos a velocidades excesivas, sin pensar en quienes allí vivimos. Dónde más de uno corre rally intentando llegar no tan tarde a los partidos del club Independiente.... Y dónde otros hacen pistas clandestinas de motocross. ¿Qué mugrientos que somos no? ¡Qué egoístas con las generaciones futuras! ¡Qué poco compromiso con el medio ambiente! Nos llenamos la boca de la pujanza de Neuquén, escuchamos spots publicitarios donde nos hablan de lo magnifico que es vivir aquí: bueno muchachos, empecemos a hablar con hechos, empecemos a cuidar, empecemos a dejar de pensar sólo en el sueldo de los petroleros, los sindicatos, la reelección y a ver que recursos tenemos porque a la larga es lo único que nos va a quedar. Neuquén no debería ser la ciudad para mudarse, sino la ciudad para quedarse, hagamos juntos que eso pase.

VictoriaLis Marino

DNI 31.655.757