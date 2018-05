Uber, otra alternativa

Las controversias sobre la aparición del servicio Uber continúan. Cada vez más personas utilizan este servicio de la app y los taxistas no saben cómo frenarlo. Demostró ser eficaz y, además, su costo suele ser más económico comparado con el del taxi, dependiendo de la demanda. Hace dos meses tuve la experiencia de viajar en Uber. Debo admitir que me generó desconfianza cuando llego, aun sabiendo que modelo de auto y en cuanto tiempo iba a tardar en pasar a retirarme, el cual se cumplió como la app me había indicado. La cálida actitud y confortabilidad que presento el chofer me dio el pie a entablar una conversación. Me explicó que Uber te avisa y te determina el valor del viaje previamente. El chofer te consulta por el camino que deseas ir. Se debe presentar una serie de documentos (licencia, cédula y seguro) y requisitos del auto, entre ellos que sea modelo 2007 en adelante, ser 4 0 5 puertas, aire acondicionado, etc.Si bien aun no es legal en Argentina, en mi opinión, creo que debería de considerarse su legalidad, sin descalificar a los taxistas.

Agustin Eugenio Ouine

DNI 35.364.125