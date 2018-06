Un año de calvario por culpa de Rentas

Como ciudadana siento la obligación de comunicar las drásticas medidas y mecanismos mal intencionados que utiliza la Dirección Provincial de Rentas y el accionar del que he sido objeto por el cobro de tributos para incrementar la recaudación de impuestos locales.

El 14 de enero recibo en mi domicilio una notificación del Poder Judicial por “apremios y embargos” producto de una deuda por cambio de valuación fiscal de 2010 y 2011, juicio que se gesta en esos años sin previo aviso. Por supuesto, no debía un peso. Y mentira va, mentira viene, decían que OCA devolvió la correspondencia con la leyenda: “No existe número”.

Después de un largo y tedioso peregrinar por el juzgado, la fiscalía de Estado, Rentas y Catastro, por varios pisos y dependencias, siguiendo la ruta del expediente, con gran sorpresa descubro que habían armado un juicio con la superficie cubierta edificada desde el 2012 al 2017 totalmente adulterada, mayor a la real, cobrándome en base a una valuación fiscal errónea de mi inmueble.

Nos obstante eso, en el 2016 duplicaron la cifra que mágicamente bajaron en el 2017, dejándola como en el 2015. Esta sobrevaluación fiscal hizo que pagara tres veces más de lo debido, y además esta mayor valuación afectó el impuesto municipal. Hasta que el 14 de noviembre de 2017 por resolución N°476 reconocen el reintegro del saldo y me devuelven unos míseros pesos, sin actualizar, al igual que el Municipio. Para el juicio debí nombrar un abogado, para que finalmente fuera suspendido y desestimado el reclamo en mi contra, según la fiscalía de Estado de Neuquén.

Asombra el nivel de impunidad. Este insólito reclamo me arruinó el año. Y me pregunto: ¿por qué se me eligió?

Stella Maris Martínez

DNI 5.100.599