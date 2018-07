Un DT... un presidente

Dicen que el fracaso es parte del camino al éxito. La selección no gana, hay que cambiar al DT (el mismo que hizo Chile campeón y quedamos segundos!) es malo, no sirve y punto “Caballero por Armani”, así de simple. Del fútbol a la política hay un cabello de diferencia, el presidente no anda, la cosa no va, no podemos esperar su ciclo, hay que cambiarlo como sea, sabotearlo, voltearlo, la fórmula anterior era quizá mejor y quien no tiene la receta táctica política goleadora y exitosa de una Argentina numero uno, la mejor del mundo. Nos gusta creer que somos lo mejores del mundo y lo decimos a boca de jarro, y después de comprobarlo a través de una tv mínimo de 32smart”, nos brota el celeste y blanco, salimos a la calle a embanderar hasta el piso,y de yapa con caravana. Todo es por Messi,Ginobili, Del potro,antes por Maradona, Fangio o Monzón. Sí que nos gusta verlo! pero nunca nos metemos en la cancha a jugar, a ser mejor compañero,a limpiar sus tribunas como los japoneses en Rusia.

Luis Alberto Estrella

DNI 28234458