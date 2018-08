Un ejemplo (de Neuquén) a seguir

Hace ya unos meses, viajé a Capital Federal con mi familia para presenciar en la Av. Diagonal Norte el recital de Los Palmeras, que ofrecía el Gobierno de la Ciudad.

Se reunió una multitud de gente. Para mi pesar, en el trayecto me habían sustraído la billetera con absolutamente todos mis documentos y dinero. Realicé la denuncia policial, y durante los posteriores 20 días me dediqué a seguir los engorrosos trámites de recuperación, y al pago de los duplicados. Se ha dicho mucho de las redes sociales... Lo único que no hice fue mirar mi página en “feis”, como dice mi nieta. ¡Y allí estaba! Un maestro neuquino, hospedado en un hotel a unas cuadras de allí, sobre la 9 de Julio, que acompañaba a su mujer en un tratamiento en la Fundación Favaloro, había encontrado en el piso mis documentos, y ya esa misma madrugada del recital me dejaba un mensaje en la red, para que los pasara a buscar a la recepción del hotel.

Días después pasé a retirarlos. El propio conserje me los entregó, indicándome que el maestro ya se había ido para Neuquén, y agregando el comentario de ¡gente así ya no hay! Se llama Marcos, no llegué a conocerlo.

Leonardo Teper

DNI 1.012.730