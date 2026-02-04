Un mes de la loca aventura de Trump

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Ya ha pasado un mes en que el presidente Donald Trump, en su locura, bombardeó Venezuela con mas de 100 aviones, mató a unas 100 personas y secuestró al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Aunque Maduro fuese un delincuente -que no lo es- el presidente de EE.UU. no puede realizar este tipo de acciones.

Si alguien le hunde el portaaviones que tiene molestando en el mar Caribe no sería un acto de guerra, dado que su congreso no le autorizó esa loca aventura que tiene a medio mundo preocupado. El secretario de Estado Marco Rubio se desmorona ante el Congreso. Es un fusible y ante la brutalidad de los hechos pagará con su reputación.

