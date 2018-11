Un poco de ingenuo, algo de ese sueño cayendo al cemento.

Un poco de niño, llorando ese juego perdido aquel día que lloraba el cielo.

Algo de torpeza, rodando mil veces, levantando siempre la mirada al cielo, conteniendo siempre al alma que vuela.

Un sobreviviente de guerras en penas que vive en serio, ya no hay manera de ocultar lo cierto.

Supe ser feliz, el día que vi la luna en el cerro. De pronto caí, me encontré lidiando, buscando ese peso que calme mis alas por un largo tiempo.

¡Me chinga la madre!, me dije una tarde, me quedé atrapado cuando el sol se iba, me olvidé del cerro, de todo lo andado.

Busqué en un atajo después de la espina el rincón divino, la ventana abierta donde observa el ángel que alienta la apuesta.

Un sobreviviente de un ayer latente. Queríamos paz y vino la muerte.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572