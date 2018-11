Una guía para transitar parte de la Ruta 40

Conciudadanos de Argentina y países limítrofes, me dirijo a ustedes en mi carácter de simple automovilista, con el fin de advertirles que se encuentra totalmente intransitable todo el año el tramo de la Ruta Nacional Nº 40 entre el aeropuerto de la ciudad de Zapala e inicio del sector denominado La Rinconada, provincia de Neuquén, (un total de 150 km). Por lo que les sugiero que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, pues la vida

–¡créamelo!– está en riesgo:

1) evite circular por esta vía, excepto que trabaje o viva en esa zona; 2) avise a sus familiares/ amigos que emprenderá dicha travesía para que salgan a su rescate si no llega a destino en el tiempo señalado; 3) disminuya la velocidad, pues de manera imprevista se encontrará con baches/pozos profundos que pueden romper los ejes de su auto; 4) esa banquina de ripio es angosta e irregular, puede derrapar con su auto y ocasionarle una avería (recuerde que un neumático como mínimo vale $ 4.000); 5) recuerde que casi no hay señal de celulares, y puede quedar varado a la buena voluntad de un conductor (ah, por ello cargue agua, abrigo y alimentos); 6) evite transitar ese tramo de noche; 7) mire los espejos antes de realizar cualquier maniobra; 8)concluida la travesía vial deberá invertir en un/a masajista para descomprimir los nudos cervicales que tanto estrés le provocará.

Por lo expuesto sugiero a las autoridades que correspondan que arbitren los “múltiples” medios a su alcance a fin de obtener los ciudadanos una pronta respuesta y podamos hacer uso y goce de nuestro derecho constitucional de transitar libre y “felizmente” por tan preciados destinos turísticos.

Alicia Martínez

DNI 14.712.012