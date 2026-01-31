Una situación injusta

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

He visto a dos aviones Catalina de la Armada bombardear la Casa Rosada por la mañana y al mediodía a los Gloster de la Fuerza Aérea ametrallar la Plaza de Mayo, algo doloroso de presenciar para quien era un uniformado argentino en 1955. Para colmo ahora tras 90 inviernos en mi haber, vuelvo a ver a mi patria castigada por el entreguismo.

Gobiernos que se venden al mandamás de Trump, que atacó al estado venezolano al que también mandó bombardear en la madrugada del 3 de enero pasado, asesinando a más de 100 personas, antes de secuestrar al presidente Nicolás Maduro Moro y a su esposa.

El gobierno de EE.UU. los mantiene en prisión sin causa alguna que lo justifique, ante el repudio del pueblo venezolano y el escarnio internacional que es noticia en la prensa mundial.

El fanfarrón de Trump fue reprobado por su propia justicia en su país y tendrá que vérselas -seguramente- con países que no se venden como Rusia y China, en un lapso muy corto de tiempo. Lo veremos.

