Es la pregunta que me hago muchas veces, cuando observamos a nuestros diputados o senadores escondidos detrás de unas cortinas no dando quórum para tratar los temas que nos interesan a los ciudadanos, o cuando un árbitro de fútbol después de examinar dos veces el campo de juego dice que está apto y termina suspendiendo un partido favoreciendo a un equipo que debe jugar en la semana un encuentro internacional muy importante. Y por qué no la actitud reprochable de dos jueces sospechados de recibir dádivas que excarcelaron a un importante empresario acusado de fraude al Estado, o los políticos y gremialistas que con total desparpajo nos muestran un estilo de vida que roza la inmoralidad.

Por todas estas cosas y muchas más me pregunto si vale la pena llegar a horario a la cita pactada con el médico, o colocar la luz de giro al doblar en una esquina, cederle el asiento a una persona mayor, honrar nuestros compromisos, ser buen padre o buen hijo, darle una mano a los que menos tienen y tantas cosas que parecen insignificantes pero no lo son. ¿Vale la pena? me pregunto una y otra vez, y la respuesta es afirmativa siempre, sin saber si podremos torcer el rumbo, pero sin dejar de intentarlo nunca. Jorge Cañizares DNI 11.612.108