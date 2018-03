Vasectomía, entre ignorancia y mitos

Un artículo en este diario se refirió a las pocas Vasectomías que se realizan en el Hospital Heller de Neuquen. La anticoncepción masculina es reducida y menospreciada por varios aspectos ajenos a la realidad, a saber:

1) la mayoría de los hombres ignoran cómo es la cirugía, cuáles son sus efectos secundarios, y cómo será la vida sexual después de ella, y tienen miedo al dolor.

2) desde miles de años la cultura machista impone un sesgo de debilidad o menosprecio al hombre infértil; si bien esto no se dice a viva voz, hasta en la intimidad del consultorio a muchos hombres les cuesta decir que lo son, y deberían ver muchas reacciones de varones a los que luego de un espermograma les debo comunicar que son infértiles, aun cuando mantienen relaciones sexuales con toda normalidad y placer.

3) existen varios mitos respecto de la pos vasectomía; el más comentado fue en un tiempo que se favorecía el cáncer de próstata..., lo que constituye una vaguedad por no decir mentira, ya que nada lo funda; también que se tiene menos potencia sexual.., otra falsedad absoluta ya que no se toca la producción de Testosterona ni de ninguna hormona relacionada a la función sexual; y que no se eyacula igual que antes..., tema importante para los hombres jóvenes principalmente, que valoran el bolo eyaculatorio como un trofeo erótico, ya que lo que no se eyaculará son espermatozoides, y el principal volumen del eyaculado está constituido por fluidos prostáticos y seminales y no por espermios. En fin, como siempre digo cuando hablo de temas relacionados con la sexualidad, lo que falta es Educación. Si estos tres temas se trataran con los niños y niñas desde pequeños, en algunos años tendremos otros números en planificación familiar (y en Salud Sexual). En tanto hablar de eyaculación siga siendo “vergüenza”, seguiremos teniendo hombres enfermos de un machismo falso que no acompaña el devenir de los tiempos, y mujeres que seguirán arriesgando su salud con cirugías y abortos que podrían ser evitados.

Marcelo Lemus

Médico urólogo y sexólogo clínico

DNI 11.794.611