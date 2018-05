¿Y si analizamos? Dos temas, más que prohibidos. ¿Quién es el/la culpable? La moda cada día persigue mejorar su negocio, ofreciendo más y mejor que la competencia. Ha descubierto un filón que rinde pingües ganancias. Vemos a las modelos, cada día más desvestidas, mostrando lo que tienen, real o falso.

El otro es el fomento de venenos. Reconocidos por el Estado, pero con discriminaciones. Se permite y acepta que el alcohol, el tabaco, se comercializen libremente. No así con la droga. Mientras lo que es oficial sus consecuencias son cubiertas por el Estado, ¿los que consumen drogas los cubre las Obras Sociales? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Si una persona busca fumar, alcoholizarse, que sus consecuencias posteriores las paguen de sus propios bolsillos. ¿No es una discriminación entre quien no cae en el vicio y quien disfruta de lo que le gusta? Gladys Bernarda Rosales 10.198.095