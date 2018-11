El incumplimiento de las normas aparece como una característica negativa de los argentinos. No cumplir con la ley es una costumbre arraigada en nuestro país y, aunque no es correcto generalizar, para nuestra sociedad no está mal visto violarla y no hay sanciones sociales para quienes cometen esas inconductas.

Actos tales como hablar por teléfono cuando se maneja, estacionar en doble fila, no depositar aportes laborales y no pagar impuestos por parte de empresarios y contribuyentes son frecuentes violaciones de normas legales que no sólo no son cuestionadas sino que son aceptadas con naturalidad, con la deletéreas consecuencias que significan para la sociedad, en esta “anomia boba” de los argentinos según la ilustrativa y certera caracterización del jurista Carlos Nino.

El caso más reciente lo ha protagonizado el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, quien violó la sanción que le impuso la Comebol de ingresar al vestuario de su equipo durante el partido, lo que dio motivo al reclamo del club Gremio para protestar los puntos que River Plate había ganado en la cancha con absoluta legitimidad. Gallardo no sólo incumplió la prohibición sino que se mostró plenamente conforme con su actitud y cuestionó la sanción impuesta con el argumento de que le afectaba su libertad de trabajo.

Vemos así como la actitud transgresora de Gallardo realizada en pos de un supuesto beneficio de su club termina convirtiéndose en un acto de consecuencias totalmente contrarias al extremo de poner en riesgo su participación en la final, lo que es de esperar que no suceda por el bien del fútbol.

Lo que desde ya es muy difícil que ocurra es que la inconducta de Gallardo reciba algún reproche o cuestionamiento de parte de la sociedad, con lo que se terminará avalando otra muestra de la reconocida “viveza criolla”.

Carlos Segovia

DNI 7.304.065