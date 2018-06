Volver a lo importante: ley de aborto legal

Estamos todos de acuerdo en que el Mundial de fútbol es, por lejos, el evento más esperado por los argentinos, y me incluyo. Sin embargo, algo me angustia.

Me preocupa el hecho de que un tema tan importante como lo fue la media sanción a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo haya perdido repercusión e impacto. Por más que la ola verde continúa con su difusión y recordando el evento por las redes, es claro que en los medios tradicionales se vio opacado por el Mundial, ¡Pero sigue siendo un hecho histórico y de gran importancia! Es más, viendo y considerando cómo nos está yendo en el fútbol, creo que hasta podría decirse que es nuestro mayor triunfo por ahora. Es muy triste ver cómo ciertas cosas tienen mayor protagonismo en los medios que otras, sin importar cuál signifique un verdadero avance como sociedad y país. Sólo espero que de la falta de atención que estamos dándole no devenga un retroceso o falta de aguante, al menos por mi parte no va a suceder. Espero que los senadores entren en razón y dejen de dilatar lo inevitable, el aborto legal.

Luciana Conrado

DNI 40.234.641