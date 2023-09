Weretilneck solo ve la paja en el ojo ajeno

Luciano Delgado Sempé. Legislador provincial electo.

General Roca

Finalmente el senador Weretilneck decidió volver a la provincia y se encontró con algunas de las tantas complicaciones y graves situaciones que estamos atravesando los rionegrinos a partir de una calamitosa gestión de un gobierno de su partido, que el mismo impulsó hace cuatro años y que después dejó que naufragara o mejor dicho que nos hundiera a todos.

Lo cierto es que el senador está de vuelta por el pago y se está topando con estas cuestiones. Incluso ha promocionado en sus redes y medios cercanos, su enojo por el estado de la ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón por la que venimos reclamando hace más de un año a Vialidad Nacional.

Weretilneck anunció que presentará una acción judicial para que se arregle y está muy bien si no se logran respuestas. Debería hacer lo mismo con las 151 y la 22 senador. Imagino que habrá observado también el deplorable estado de la Ruta 6 entre Roca y El Cuy, que es responsabilidad del gobierno provincial, o la 69 que es la llegada a Vaca Muerta por nuestra provincia, sólo por mencionar dos de nuestras rutas provinciales que hoy se han transformado en indispensables.

Me gustaría mencionarle al gobernador electo, que durante su estancia en Buenos Aires por aquí tuvimos a los chicos sin clases por que no le mandan la comida o no tiene transporte escolar, que la comisarías están en la mayoría de los casos sin personal y sin elementos necesarios, ni móviles en condiciones, para que nuestros policías puedan cumplir con tareas preventivas y velar por nuestra seguridad.

De paso le cuento, senador, que tampoco hay insumos en los hospitales y los profesionales de la salud están salarialmente muy atrasados y que se están yendo al sector privado o de la provincia.

Senador, el 10 de diciembre le tocará asumir en una provincia que está patas para arriba, con estos y otros tantos inconvenientes, más una tremenda deuda en dólares que usted mismo generó, y una administración muy deficiente que no hizo o no supo enfrentar la compleja situación por la que atravesamos.

Por supuesto como peronista y como legislador estaré a disposición para que podamos superarla, entendiendo que de ésta no se sale sólo y todos deberemos asumir la responsabilidad que la hora nos impone, pero lo necesitamos abierto al diálogo, dispuesto al esfuerzo y comprometido con todos los rionegrinos a los que le tocará nuevamente representar.