Con la desdichada situación de los hermanos venezolanos, aparecieron rápidamente los alineamientos con Trump de sus amigos Bolsonaro y Macri. El gobierno de Maduro no tiene para ellos legitimidad electoral. El brasileño ganó porque logró que encarcelaran a quien triunfaba en primera vuelta. Trump mismo está cuestionado electoralmente por maniobras sospechosas y la acusación de intervención rusa. Y por casa, ¿cómo andamos?

Cambiemos, antes de criticar lo que ocurre en otro país, debiera explicar la intervención de Cambridge Analytica; las grabaciones del diputado Roma que declara haber truchado avales y es diputado (y por supuesto cobra); la inscripción del Pro en distritos mediante fichas falsificadas y el manejo económico que ya tiene una sentencia condenatoria firme. Si logran esclarecer todo eso (hasta en una localidad neuquina inventaron un candidato y no explican nada) podrían acercarle el método a los hermanos de Venezuela aportando de ese modo a la pacificación y no a la guerra. Quizás podrían hallar también un método para reducir la inflación (gran problema de aquel país) sin destruir la economía y sugerírselo a Maduro o a Guaidó, o a los dos, porque aunque no los alcanzamos todavía la inflación nuestra es monstruosa en alimentos que producimos, y no tenemos ningún bloqueo económico internacional. Antes de tirarle piedras al vecino...

Julián Álvarez

DNI 7.574.027