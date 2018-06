Yo freno por el ser humano

Observé esta leyenda en un auto: “Yo freno por los animales”. Está muy bien, hay que frenar, pero se olvidó que también se debe hacer por los humanos. Evidentemente el autor de esta frase está muy comprometido con los animales, se ve a diario, se preocupan muchísimo por los perros, gatos, etc., cosa que considero correcto, pero creo que habría que preocuparse también por las personas, en especial por los chicos desamparados, pues hay muchísima gente que está a cargo de merenderos y comedores para ellos. Me parece que habría que poner el enfoque de la solidaridad no solamente en los animales.

Veo a diario gente, parejas de jóvenes, paseando hasta con 3 perros. No está mal, pero habiendo tanta necesidad en merenderos primero deberían ser los chicos, después lo demás. Incluso en TV, en su programa “Mejor de noche”, Leo Montero dedica largos minutos a la adopción de perros; quizás sería conveniente más tiempo a la adopción de niños que no tienen hogar. Yo freno por todo, en especial por los seres humanos.

Hernán Caire

DNI 5.262.288