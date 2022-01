Caso Facundo: «Estamos destruidos, todavía no podemos creer lo que pasó»

A un mes de la muerte de Facundo Castillo, su entorno organizó una marcha en la plaza San Martín en Neuquén. Participará la familia y amigos del joven neuquino que murió tras ser envestido por una camioneta que conducía Ramiro Gutiérrez. Será a las 19.



Mauro Serpillo, «hermano de la vida», como lo define él, pidió el acompañamiento de la ciudadanía para seguir visibilizando el hecho y «tener justicia».



«Facundo fue el hermano que elegí para mi vida. Éramos muy amigos. Recién estamos empezando a hacer el duelo, no podemos creer lo que pasó», dijo el joven quien estuvo presente en la fiesta donde ocurrió el hecho, la madrugada del 19de diciembre pasado a la salida de la finca La Nonina, en Cipolletti.



Contó que estaba a varios metros del trágico hecho pero que divisó rápidamente que Facundo era quien estaba en el piso, tras ser atropellado por la BMW X1 que manejaba Gutiérrez, imputado por homicidio y en prisión preventiva.



En sintonía con lo que dijo el querellante Juan Manuel Coto, Mauro destacó que Facundo estaba en el lugar separando y que no habían tenido ningún problema dentro de la fiesta. No habían tenido contacto con Gutiérrez, no lo conocían.



Incluso aseguró que tomaron todas las precauciones para evitar problemas. «Decidimos alquilar una traffic para poder volver tranquilos, estamos destruidos por lo que pasó», señaló.



«Intentamos mantenernos al margen de todo lo que pasa judicialmente, están los abogados trabajando y nosotros pedimos justicia», manifestó el joven que formará parte de la marcha de esta tarde.



La causa penal actualmente está en la instancia preparatoria de las pruebas, previo a la audiencia de control de acusación en la se va a definir la elevación a juicio.



El imputado se encuentra detenido en la comisaría Cuarta de Cipolletti. La jueza Rita Lucia le fijó seis meses de la medida cautelar. Cuando reciba el alta, sufrió una fractura de mandíbula en el incidente previó al atropello, será trasladado a algún penal de la provincia.



En principio el destino era el Penal 2 de Roca; sin embargo la defensa pidió otro lugar ante las amenazas que recibió la familia de que lo estaban esperando, según narro el abogado Martín Segovia, defensor de Gutiérrez.



Por eso, Lucia, tras un pedido de informe al servicio penitenciario de Río Negro, dispuso que sea alojado en Viedma, decisión que fue impugnada por la defensa y se definirá tras la feria judicial, en febrero.