Caso Nahuelcar: inicia el juicio por el homicidio del policía de Cutral Co

Hoy se iniciará el juicio contra los siete imputados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela, ocurrido el 1 de enero de 2020 en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Será por jurado popular y se extenderá hasta el 15 de octubre, uno de los más largos bajo esta modalidad que se hayan desarrollado en la provincia de Neuquén. La familia de la víctima sostiene que “van a exigir justicia”.



Hubo varias dilaciones, entre ellas la aparición de la pandemia de coronavirus y la vigencia de los protocolos sanitarios en el poder Judicial. El juez del Tribunal de Impugnación, Federico Sommer, será el que conducirá el juicio.



Nahuelcar recibió un disparo en la nuca cuando junto a sus compañeros del Servicio Especial Motorizado -SEM- acudieron al barrio Peñi Trapún, alrededor de las 9 del 1 de enero de 2020, ante un llamado por disturbios que había en el lugar.



Mientras un grupo de personas jóvenes arrojaba piedras y palos contra los uniformados, que fueron los primeros en llegar, otro de ellos efectuó un disparo. La bala se alojó en la nuca de Nahuelcar y debido a la gravedad de la lesión, falleció horas después en Neuquén.



“La expectativa es, en este largo camino de una lucha muy dolorosa que tuvimos, que quien tiró pague con la cadena perpetua y los cómplices también”, dijo Luis Nahuelcar, padre de Gabriel, quien es también policía retirado.



Desde Zapala, donde vive la familia -el padre, la madre, una hermana y un hermano- viajará a diario para asistir a las audiencias porque, a pesar de los ofrecimientos de alojamiento, prefieren no permanecen en Cutral Co.

Entre el miércoles y el jueves pasado se hizo la selección del jurado popular que será el encargado de declarar culpable o no culpable a los imputados.



Los siete imputados son: Elio Díaz, Elías Campos, José Luis Espinoza, Miguel Ángel Díaz, Walter Díaz y José Culliqueo. Hay otro joven, identificado como L.C, que era menor de 18 años al momento del hecho, por lo que interviene el fuero juvenil.



Se los juzgará por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el modo en que se cometió y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad.



La fiscalía sostiene que los imputados se pusieron de acuerdo en realizar los disturbios en esa mañana, antes de las 9 del primer día del 2020 y se convocó a la policía. Una vez que arribaron los efectivos, en este caso los del SEM, un grupo atacaba con piedras y palos a los uniformados y Díaz fue acusado de efectuar el disparo que resultó mortal para Nahuelcar.

“Vamos a exigir justicia”, aseguró el padre de la víctima

El matrimonio que conforman Luis Nahuelcar y Gabi Varela, tienen además de Gabriel, una hija y un hijo. Los cuatro aguardan desde hace un año y ocho meses llegar a la instancia del juicio por el crimen del policía que recibió un tiro en la nuca.



“La expectativa es la condena y después de este largo camino de una lucha muy dolorosa que atravesamos, viendo todo lo que son los tiempos de la justicia, que no son los de nosotros, nos postergaron varias veces por la pandemia y por los defensores, seguimos firmes”, sostiene Luis, en diálogo con Río Negro.



Reconoce que por dentro están “partidos por el medio”, pero mantienen la fortaleza para enfrentar esta etapa.

En este camino la expectativa del resultado “no es otra que -porque el asesino fue uno el que tiró- que pague con perpetua y los cómplices también y llegan a juicio detenidos”.



El padre del policía, retirado de la fuerza provincial, considera que a lo largo de todos estos meses se mantuvieron cautos y respetaron el tiempo de la justicia que “sin dudas no es el mismo que el nuestro” y que “el dolor de ellos, no es el de nosotros. Solo lo sentirán cuando les pase a cualquiera que le arrebaten un hijo con una muerte violenta”.

El hombre señaló que le esperan tres largas semanas -hasta el 15 de octubre- donde revivirá “todo de nuevo” y sabe que tendrá que escuchar “muchas barbaridades, como las de los defensores de los delincuentes”, sin embargo confía y se apoya en su fe religiosa para que se haga justicia.



La familia está preparada para viajar a diario porque, a pesar de los ofrecimientos que le hicieron, en especial camaradas o compañeros de su hijo para alojarse, “ir a Cutral Co es algo que nos irrita y no nos gustaría pasar una noche o dos”.



Sostuvo que el tiempo “para mi hijo, nos sobra, al igual que el sacrificio, la voluntad y el empuje que le pusimos, a pesar de haber estado partidos por dentro, pero sacando fuerza para seguir la lucha por su justicia”.



Finalmente, el padre de Nahuelcar explicó que están preparados para mirar a “la cara de los delincuentes porque no tenemos que bajar jamás la mirada, siempre fuimos trabajadores, de buen vivir y mi hijo lo era, no como ellos que hicieron de la delincuencia su modo de vida”.