Centro Español tiene todo confirmado para la próxima Liga Argentina

Centro Español no quiere perder el tiempo. Tras la derrota en semifinales por el Torneo Integración de Mayores 2019, el elenco de Plottier puso la cabeza en lo que será la temporada 2019/20 de la Liga Argentina de básquet.

Con Mauricio Santángelo como capitán del barco, el Torito definió a su plantel de cara al torneo venidero y ayer se confirmó que iniciará la pretemporada el próximo lunes.

En las últimas horas los Gallegos acordaron las incorporaciones de Cristian Scaramuzzino y Matías Galligani, quienes se sumarán a la base del equipo compuesta por Mario Sepúlveda, Nahuel Martínez, Julián Fedele, Agustín Pérez Tapia, Santiago Assum y el extranjero Howard Wilkerson.

Scaramuzzino llegará a Plottier para reforzar la zona pintada. El pívot, ex Independiente de Oliva, tuvo una gran actuación la temporada pasada en el Torneo Federal con el conjunto cordobés y le aportará rotación en el poste bajo a Santángelo.

Cristian Scaramuzzino jugó la temporada pasada el Federal con Independiente de Oliva.

“Espero poder dar lo mejor de mí al equipo tanto en defensa y como en ataque. Boti (Santángelo) me llamó y me dijo que le gustan los equipos dinámicos, de ataque rápido que se muevan y toda su propuesta, más el equipo competitivo que armó, fue lo que me sedujo”, indicó el interno rosarino.

Galligani será uno de los bases de Español.

Galligani, por su parte, es base y viene de jugar en la Liga Santafesina y su estadía en Español será su primera experiencia en Liga Argentina.

“Espero poder cumplir con lo que me pidan. El sistema me va a hacer sentir cómodo”, explicó el base.

Español se movió rápido y ya tiene todo listo para enfrentar una nueva temporada en la segunda categoría a nivel nacional.