Chaqueño Palavecino: “Tuve que vender un departamento para mantener a mi gente”

El Chaqueño Palavecino reveló que tuvo que vender una de sus propiedades para poder pagar sueldos de los empleados.

El músico habló del complicado contexto que atraviesa por no poder hacer shows. Reconoció también que está pensando en buscar otro trabajo que le permita generar ingresos.

Meses atrás el artista había sido internado luego de contraer el coronavirus.

“La situación de todos los músicos y cantores es la misma. Desde que empezó la pandemia no he trabajado. Es muy duro para todos”, señaló días atrás en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba.

“Tengo 25 empleados a mi cargo, con algunos nos hemos arreglado con dinero de mis ahorros. Para no echar a nadie estoy vendiendo mis bienes. Tuve que vender un piso de Buenos Aires para mantener a mi gente y esto va a seguir si no me puedo subir a un escenario”, contó el artista.

“Hay gente que la está pasando muy mal. Ojalá vean eso, porque nosotros como artistas hemos aportado mucho al Gobierno. Nos tienen que habilitar, siempre y cuando se cumpla el protocolo”, pidió Palavecino.

El artista además reconoció que hasta que pueda volver a hacer shows “está buscando otro trabajo“ para poder generar ingresos.