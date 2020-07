"Choele Choel debe transformarse en ciudad: este es el desafío de hoy"

Por Horacio Lara julio 9, 2020 12:05 am

La ciudadanía y la dirigencia de Choele Choele están convencidos de que están entrando en otro capítulo de su larga historia con un sentimiento de comunidad y propósito fortalecido. Quienes tienen la oportunidad de formar parte de esta circunstancia compartiendo un mismo legado hoy están orgullosos, una vez más, de su ADN.



Embuido en este espíritu, el intendente Diego Ramello habló a propósito de este nuevo aniversario de la localidad, el 141, proyectando el futuro en todo momento. A pocos meses de haber asumido, la pandemia de covid 19 le insumió una buena parte de su gestión. Aún así, rescata, la voluntad de cambio que en nada se paralizó: “Al contrario, el desafío de cambio resulta aún más potente”.

P- ¿Hasta qué punto la pandemia detuvo o paralizó las acciones de sus planes para el desarrollo de la ciudad?



R- Lo pondría de esta manera: La emergencia sanitaria no detuvo o paralizó nuestros planes de desarrollo para Choele, pero sin dudas marcó un paréntesis.

Claramente, la gravedad de la situación epidemiológica que atravesamos modificó la agenda y nos obligó a redireccionar los recursos municipales al control del cumplimiento de las restricciones comerciales y de circulación y cubrir en todo momento la situación generada, no solo desde un punto de vista sanitario sino social.

Ejemplos de esto son la intervención temprana realizada en el hogar de ancianos, que evitó lo que pudo ser una tragedia; el rápido acondicionamiento de inmuebles para el aislamiento de casos sospechosos o positivos con síntomas leves; la implementación y el control de protocolos para el ingreso al pueblo y para el desarrollo de toda la actividad industrial, comercial y administrativa, esencial y no esencial; el apoyo logístico y la coordinación permanente con el personal de seguridad y salud.



Fue muy importante el despliegue realizado y fue clave la complementación y la coordinación con las autoridades provinciales, destacando muy especialmente el acompañamiento y liderazgo que tuvo la gobernadora Arabela Carreras, y el compromiso de todo su gabinete. No solo en términos políticos y/o de gestión. Principalmente la faz humana. El llamado a tiempo, y justo, en los momentos más difíciles.





No dudamos en resignar recaudación para apoyar a los comercios afectados por la prohibición o por restricciones de apertura con una eximición total o parcial de tasas municipales; y a pesar de no contar con la totalidad del personal en todo momento se garantizó la prestación de los servicios públicos municipales; se realizaron tareas de mantenimiento o mejoramientos tanto de las instalaciones, bienes y equipamiento municipales, como en la vía pública, en los espacios verdes, en la red de alumbrado público –cambiamos más de 700 lámparas desde que asumimos–; se realizaron tareas de bacheo; se atendió la entrega de módulos alimentarios en el marco del convenio de comedores escolares y en general se le dio continuidad a todos los programas de asistencia social.





Es un hecho: a pesar de la emergencia sanitaria hubo un municipio presente; con esfuerzo y compromiso del equipo de gobierno y con el apoyo de los empleados esenciales pudimos empezar a cambiarle la cara a Choele y el vecino hoy lo nota en la calle. Es innegable y por eso decimos que “hay otro Choele”.

P- ¿Y hoy cómo se encuentra su gestión?

R- Primero aclaro que recibimos un municipio complicado. Con déficit mensual operativo, endeudado con proveedores por más de $40 millones, con desinversión y abandono en las instalaciones, sin disponibilidades de bienes de uso, herramientas, parque automotor o equipamiento. Fue muy triste encontrarnos con un municipio en ese estado. Hasta tuvimos que recurrir a la asistencia nacional y provincial para pagar los aguinaldos en diciembre.



A esta situación de arranque, que vamos tratando de revertir, fundamentalmente con buena administración, se le suma hoy la caída de la actividad económica por la pandemia, que afecta los recursos por la disminución de la coparticipación y de la recaudación propia.

Esto es lo que nos toca. Emergencia económica y sanitaria. En este contexto, para cumplir el mandato de cambio que nos dio el vecino, para esto nos votaron, estamos obligados a ser más eficientes, a mejorar en todos los sentidos.



Sabemos lo que cuesta cada peso que aporta el vecino y queremos que vea que ese aporte que le pedimos tiene una vuelta siempre, que ese peso se ve reflejado en la cantidad y calidad de los servicios municipales que recibe, en el mejoramiento urbano, en la incorporación de espacios verdes, en la recolección de residuos, en la limpieza del pueblo.

Estamos yendo barrio por barrio, generando mejoras en sectores de Choele Choel que estaban totalmente postergados, trabajos de mantenimiento y pequeñas obras que le cambian la vida a la gente. Los vecinos perciben este cambio y nos están acompañando, lo vemos todos los días en las redes y en la calle.



Es notable que en este contexto de caída de ingresos pudimos garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios municipales y pudimos abonar el aguinaldo completo en fecha 24 de junio, lo cual, primero, te muestra la valoración que tenemos por el trabajo del personal municipal; segundo, es una señal de que estamos en el buen camino, de que estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista de cuidar y utilizar bien el mango del vecino.

P- En un escenario pos covid-19, ¿qué oportunidades se le presentan a su ciudad para aprovecharlas sin perder tiempo?



R- Por la pandemia, tomamos real dimensión de la posición estratégica que tiene Choele, en su condición de centro vial y geográfico, con el cruce de dos importantes vías de comunicación terrestre como son las Rutas 250 y 22.

El cordón sanitario trajo aparejado la necesidad de tener un solo retén de acceso y esto nos posibilitó un control más estricto de las entradas y salidas, generando información de todo el movimiento de personas y bienes que se genera en la localidad.

Asimismo, por el cordón, tuvimos que implementar un centro de desconsolidación para desinfección de cargas, que en un primer momento funcionó en la rural y posteriormente trasladamos al Parque Industrial.

Vimos una oportunidad e inmediatamente dimos el gran paso para generar un centro de carga y descargas permanente que cuente con servicios de ruta, que nos permita evitar el ingreso de los camiones de gran porte, que deterioran el asfalto que le cuesta tanto a los vecinos, todo ello a la vez que activábamos el Parque Industrial.



Por otro lado firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia para la instalación y funcionamiento en el Parque industrial del Departamento de Control Vehicular de la policía provincial.

Con esto garantizamos la seguridad durante las 24 horas en todo el predio. Hoy el sector privado puede proyectar inversiones en el Parque Industrial con la garantía de que sus bienes van a estar resguardados.

P- ¿Hacia dónde va Choele?



R- Choele debe transformarse en ciudad. Este es el desafío histórico que nos identifica. Depende de todos nosotros.

No me refiero exclusivamente a aspectos cuantitativos, de cantidad de habitantes. Se trata de revisar y replantear prácticas, comportamientos, actitudes, conductas, en definitiva: funcionamientos, observamos un déficit de institucionalidad que en gran medida explica nuestra falta de desarrollo, el relegamiento a una situación de dependencia con el Alto Valle.

Por eso queremos la 5ta Circunscripción Judicial, queremos la terapia intensiva en el Hospital Área Programa Choele Choel.

Queremos obras integradoras, me refiero por ejemplo a la finalización de un paseo costanero que una el Barrio Maldonado con el Villa Unión o las rotondas de acceso al Barrio Las Bardas, una obra licitada por la Dirección Nacional de Vialidad, adjudicada y con contrato firmado que nunca se inició. Ahora lo haremos.