El viaje al pasado de Los Menucos, con un centro para descubrir fósiles, volcanes y minerales

El suelo conserva rocas volcánicas y estratos minerales con más de 200 millones de años de historia. (Foto: UNRN)

En Los Menucos, el municipio ubicado en el centro de la provincia de Río Negro, afloran rocas volcánicas de millones de años que guardan fósiles vegetales y huellas de reptiles. Ese suelo conserva la historia del choque de placas tectónicas, la fuerza del magma y una enorme tradición minera.

Para hacer una puesta en valor de ese patrimonio, con apoyo del gobierno provincial, el Municipio de Los Menucos proyecta la creación de un espacio educativo sobre la Ruta Nacional 23. La iniciativa transformará una antigua estación de servicio abandonada en un punto de referencia para el turismo. El lugar albergará muestras interactivas sobre la historia de la tierra y los minerales de la Región Sur.

Días atrás, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) viajaron para realizar el relevamiento del edificio. El equipo tomó medidas del predio y analizó el terreno para diseñar la propuesta museográfica e identidad visual. Docentes de la institución afirmaron que “la experiencia resultó sumamente enriquecedora para las y los estudiantes”.

Durante la jornada de trabajo, la comitiva universitaria recorrió las instalaciones y coordinó tareas con las autoridades. Esa labor técnica permitió definir la distribución de las futuras salas de exhibición e integrar recursos gráficos.

Estudiantes de UNRN viajaron a la localidad para realizar el relevamiento del espacio (Foto: UNRN)

Una joya

Los Menucos es considerado una joya geológica y paleontológica porque conserva un registro excepcional del periodo Triásico Tardío (hace unos 220 millones de años).

Durante esa época, la región sufrió un intenso vulcanismo que depositó cenizas y flujos piroclásticos sobre cuencas sedimentarias de agua dulce. Esta combinación única de minerales y finos sedimentos permitió una preservación de detalles anatómicos casi perfecta en las rocas.

En sus famosas canteras de piedra laja se descubrieron abundantes icnitas: pisadas fosilizadas de reptiles basales y primitivos antecesores de los mamíferos.

A su vez, los estratos albergan fósiles de la flora de Dicroidium, un grupo vegetal extinto clave para reconstruir el clima prehistórico.

Todo este conjunto de huellas y minerales convierte a la zona en una ventana directa hacia el ecosistema que antecedió a los dinosaurios.