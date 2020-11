Cinco Saltos celebra su 106 aniversario con obras en marcha y varios proyectos

La localidad rionegrina celebra 106 años y tampoco a sido ajena a la situación que se atraviesa a nivel mundial. La pandemia por covid-19 hizo repensar y recalcular las acciones de gobierno para poder seguir avanzando.

"El 10 de diciembre recibimos un municipio endeudado, sin maquinaria sin herramientas, en situación bastante crítica. Nos auxilió el gobierno provincial para, de alguna manera, salir adelante. La desorganización fue desapareciendo a medida que íbamos ordenando las finanzas y es así que el 1 de febrero hicimos la presentación del plan de gobierno", comentó la intendenta Liliana Alvarado.

Cuando las cosas a nivel municipal comenzaban a encaminarse ocurrió lo que nadie esperaba: el aislamiento social por la pandemia. "Lo primero que se nos ocurrió fue cerrar la ciudad inmediatamente ya que tenemos ingresos por todos lados, por el sector de El Arroyón, por sector del canal principal de riego, por la ruta... Eso fue lo que de alguna manera empezó redireccionar la acción de gobierno. Tuvimos que trabajar con algo en lo que no teníamos experiencia. Como gobierno no hay excusas, aquí no hay que parar. Inmediatamente nos tuvimos que ordenar. Se llamó a la conformación del COEM (Comité de Emergencias en marcha). La gente y las instituciones se presentaron espontáneamente, con el constante requerimiento al hospital para trabajar en conjunto. Porque solo de esa manera nosotros podíamos ayudar, saber qué necesitaban. Se hizo un padrón de voluntarios de distintas ramas como: enfermeros, cuidadores, choferes, personal de limpieza, cocineros, ese fue más o menos el accionar al inicio por allá por marzo", dijo Alvarado.

La intendenta en plena recorrida durante los trabajos que se hicieron en las calles.

"Por ahí lo más difícil de esta pandemia ha sido el colapso del sistema sanitario, no es el mejor y esto quedó demostrado. Por eso trabajamos desde el Concejo Deliberante en declarar de interés municipal un hospital nuevo para la ciudad, ya que hace más de 20 años que se está pidiendo", explicó la intendenta.

Los meses pasaron y el trabajo, a pesar de la pandemia, continuó. Los primeros días de confinamiento hubo un despliegue importante de la Policía junto a gente del área de Inspección de Comercio y Tránsito. Su tarea fue la de controlar la ciudad en los distintos puntos. "Para los sectores más vulnerables pusimos en funcionamiento los módulos alimentarios. Esto fue con la colaboración de los ciudadanos y lo que se compró desde el municipio para cubrir la gran demanda que íbamos a tener en todo Cinco Saltos", dijo la intendenta.

Las obras

En cuanto a obras, existen varias en marcha y algunos proyectos que esperan concretarse el año que viene. "Vamos a hacer el alumbrado desde la rotonda San Lorenzo hasta el puente Cinco Saltos - Centenario. El arreglo de los espacios públicos, un trabajo impresionante que hace la secretaría de Espacios Verdes junto con los vecinos. Cuando bajó un poco esto de la pandemia hubo reuniones al aire libre en el parque para que los vecinos opinaran sobre qué querían en esos espacios. Se hizo un censo territorial barrio por barrio, pero lo detuvimos porque hubo que salir a hacer las encuestas de cada persona que asistimos, para saber si amerita la ayuda que se le brinda. Lamentablemente en Cinco Saltos no tenemos datos que nos ayuden a tomar las decisiones, uno porque es de acá conoce el tema, pero las mejores decisiones se toman con estadísticas. Es un proyecto en el que estamos actualmente", continuó la jefa de gobierno.

Los trabajos de alumbrado siguen completándose.

Alvarado destacó que en el 2015, en una anterior gestión, tenían la "ciudad prendida" y se había ideado un plan de 1500 luminarias más para cuando se hizo cambio de intendente. "Cuando retomamos la gestión encontramos media ciudad apagada y nos tuvimos que hacer cargo. El desafío fue poner en funcionamiento una ciudad con muy poco presupuesto. Además hubo arreglo de calles, negociamos con las empresas para que nos den plazos, tuvimos que alquilar maquinaria y herramientas. Los chicos de servicios públicos trabajaron de manera incansable y en un mes y medio lograron arreglar las calles que en Cinco Saltos aún son 70% son de tierra".

En este marco también se proyectan obras de cordón cuneta, asfalto, un sector de cloacas y se piensa en un centro de atención municipal en la zona de El Arroyón, de asistencia y estadística para que los vecinos no tengan que ir hasta el municipio a hacer trámites. El pasado 30 de octubre se presentó el presupuesto 2021 para comenzar con la gestión de obras. "Las obras locales las vamos trabajando nosotros, no con la velocidad que pensábamos porque vamos calculando el día a día. Estamos haciendo trabajos en el CDI Ailín de barrio Perón y proyectamos la ampliación de la guardería municipal Walt Disney para el año que viene", dijo Alvarado.

Desde las distintas áreas como la secretaría de Desarrollo Social de la cual depende la coordinadora de economía social, se hacen trabajos junto a la coordinación de Comercio y la subsecretaría de Empleo para realizar distintos programas como por ejemplo el de 'Cinco Siembra'. "El tema es hacer una ordenanza que permita a las cocinas comunitarias o domiciliarias usar determinados productos y que puedan ser elaborados. Es un poco ayudar en la economía de la gente, regularizar a quienes hacen comida y venden sin ningún tipo de control. Esa es un poco la idea en la que se trabaja".

Los trabajos en el Centro de Coordinación de Mujer y Género no se detienen.

Otra obra de vital importancia es la creación de un Centro de Coordinación de Mujer y Género, un espacio que trata temas de violencia, además de ser un lugar para promover a la mujer donde también se trabaja con el programa de Economía Social. La sede propia se construye dentro del edificio de Desarrollo Social y esperan inaugurarla a fin de año. Cuenta con una sala de recepción, con un espacio para niños, dos oficinas y un salón de reuniones. Además habrá atención de un psicólogo y un abogado.

"Cinco Siembra"

El programa Cinco Siembra consiste en la entrega de plantines y semillas y se hace en conjunto con el Inta y la Facultad de Ciencias Agrarias. "Eso para nosotros es muy importante porque creemos en la Soberanía Alimentaria. Tenemos que empezar a pensar en cosas de pospandemia y yo creo que una de las cosas que va a disminuir es el intercambio comercial. Soy una convencida de que esto amerita empezar a trabajar con la gente la consigna de la necesidad de tener un área productiva en cuanto a horticultura. Lo bueno es que muchos vecinos se han sumado a esta iniciativa. Hacemos entrega de semillas, con las instrucciones y seguimiento del programa. Hemos entregado insumos para hacer una granja, además, estamos trabajando sobre un sistema de riego que ya estaba comprado en parte para poder hacer más hectáreas bajo riego en el sector de El Arroyón".

La intendenta participó de la entrega de plantines y semillas.

Festejos virtuales





Además del acto protocolar que se llevará a cabo hoy a las 11 en la plazoleta Primeros Pobladores, durante todo el mes de noviembre se realizarán distintas actividades de manera virtual para celebrar el 106 aniversario.

Entre ellos destacan el maratón fotográfico "Paisajes culturales con historia" donde los vecinos podrán votar su imagen favorita del 10 al 13 de noviembre. Además en colaboración con la Asociación Española se presentará el origen los apellidos españoles. Habrá relatos culturales e históricos de la localidad escritos e ilustrados por la comunidad.

Los artistas visuales locales mostrarán sus procesos creativos y comienzos en el arte. La muestra será virtual. No faltará el video homenaje a los abanderados y abanderadas de la ciudad, números artísticos grabados en la sala Hugo del Carril y el lanzamiento del formato virtual del museo histórico en la pagina web oficial www.cincosaltos.gob.ar