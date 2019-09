Cipolletti visita a Estudiantes de San Luis: hora y árbitro

Tras cosechar dos empates en el arranque del Federal A, Cipolletti intentará sumar por primera vez de a tres en el torneo en su visita a Estudiantes de San Luis.

Desde las 18 horas, con arbitraje del santiagueño Francisco Acosta, el Albinegro saldrá a la cancha con dos modificaciones respecto al once que igualó 2 a 2 con Sportivo Peñarol en La Visera de Cemento.

El primero será la vuelta de Cristian Fornillo, titular en el debut contra Ferro en General Pico. El volante, de buen nivel aquella tarde, reemplazará a Brian Visser que no pudo aprovechar su oportunidad el último domingo.

Además, Daniel Opazo sustituirá a Hernán Altolaguirre en la delantera. El Monito mostró su dinamismo en los minutos que le tocó jugar e incluso marcó un gol. El ex Rivadavia de Lincoln no se destacó aunque el equipo tampoco le generó situaciones claras de gol.

En la edición pasada del torneo a Cipo también le costó obtener su primera victoria, que llegó en el cuarto encuentro. La diferencia es que en esa oportunidad, sufrió tres derrotas. El equipo local no tuvo un buen comienzo y viene de perder 2 a 1 con Deportivo Maipú como visitante.

En el debut había empatado 1a 1 con Villa Mitre como local.

Los puntanos no modificaron su plantel en gran número respecto a la temporada anterior, con seis refuerzos y seis bajas. Mantuvo a Héctor Arzubialde como DT. En el campeonato pasado quedó eliminado en la antesala de los cuartos de final por el segundo ascenso contra Chaco For Ever.

El partido se programó para hoy ya que Estudiantes enfrentará a Barracas Central, por los 16avos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves. Este factor puede favorecer a Cipo ya que su rival tendrá la cabeza también en ese importante cruce copero.

El Albinegro alternó buenas y malas en sus primeras dos presentaciones. Sabe que un triunfo en la tercera puede significar un impulso indispensable para lo que viene. La fecha 3 del Federal A, por la zona 2, comenzará a las 16 con los duelos Sansinena-Círculo Deportivo Otamendi y Peñarol-Ferro.

Formaciones

Estudiantes San Luis: Montoya Germán; Sosa Brayan, Corulo Leandro, Meyer Rodrigo, Quiroga Facundo; Cuello David, Roldan Alfredo, Giménez Emanuel, Tolosa Maximiliano; Soloppi Josué y Rodríguez Alejandro. DT: Héctor Arzubialde.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maximiliano Tormann, Jonathan Morales; Cristian Fornillo, Gonzalo Barez, Manuel Berra, Pablo Vergara; Nicolás Trecco y Daniel Opazo. DT: G. Coronel

Hora: 18.

Árbitro: Francisco Acosta