Aborto Legal: En Cipolletti hicieron una previa y vigilia en la sede de Unter

En Cipolletti un nutrido grupo de mujeres se concentraron en la plaza San Martín para hacer visible el apoyo hacia el tratamiento que se realiza actualmente en la Cámara de Diputados por el proyecto de consenso de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Desde la Multisectorial de Mujeres, la comisión de Mujeres de Unter, el Movimiento La Dignidad y otras organizaciones y referente políticos se concentraron en la plaza San Martín desde las 18 y se manifestaron a favor del proyecto que se debate en el Congreso.

La referente Laura Contreras sostuvo que esta previa y posterior vigilia representa “una deuda histórica que tienen con las mujeres y vamos a esperar cómo los diputados y diputadas se manifiestan, vamos a seguir de cerca sus intervenciones”, advirtió.

“Esperemos que mañana estemos festejando esta lucha feminista”, expresó.

“Estamos convencidas que esta lucha no se ha dado de un modo aislado y de que no tenemos nada que agradecerle a ningún gobierno de turno”, manifestó y agregó que “es producto de la lucha feminista que venimos dando año a año miles de mujeres en todo el país y en el mundo”, aseguró y agregó que “el avance feminista no se detiene y conquista derechos”. “Este es un derecho que queremos conquistar”, argumentó.

“Los abortos existen, legales o clandestinos. Esperamos que lejos de sus discursos moralistas, los diputados puedan legislar en favor de las mujeres”, señaló y reiteró que piden “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir”.

Posterior a la manifestación en la plaza, un grupo de mujeres se concentrarán en el salón de Unter para seguir minuto a minuto el debate en el Congreso.