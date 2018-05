Acusado de abusar a las nietas de su pareja podría enfrentar una “dura pena”

El hombre de 69 años que fue llevado a juicio por haber abusado presuntamente de cuatro nietas de su expareja podría enfrentar una dura condena si llegara a ser encontrado culpable, debido a que fue acusado de los delitos de abuso simple y abuso gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guarda de las menores. La escala penal para esta calificación ronda entre los 8 y 20 años de prisión.

Para la fiscal Eugenia Vallejos, a cargo de la causa, no quedan dudas que el acusado fue quien abuso de las niñas. “El relato de las niñas es muy claro y preciso”, sostiene Vallejos.

El imputado aprovechaba cuando las víctimas iban a visitarlo a él y a su expareja, quien es su abuela. A él lo llamaban “el abuelo del corazón”. Todas las víctimas tenían una excelente relación con él y por eso fue muy difícil que rompieran el silencio.

Todo salió a la luz cuando dos de las víctimas regresaron de unas vacaciones. “Hay algo que tenemos que contarte mamá”, le confesaron a su madre luego que ella les preguntara cómo les había ido en el campamento con sus abuelos en el dique Ballester.

Luego las otras dos niñas contaron que también habían sido abusadas. El hombre aprovechaba cuando se quedaban a pasar la noche en su casa.

Mientras su pareja dormía, él se levantaba y entraba a la habitación donde se encontraban las víctimas. Aprovechándose de la relación que mantenía y el afecto que le tenían las tocaba. “Lo hizo en reiteradas oportunidades”, manifestó la fiscal.

En la audiencia de ayer declararon dos psicólogos. Ambos coincidieron en que las víctimas no cuentan con patología de simulación, mendacidad o manipulación, por lo que reforzaron la versión de las víctimas. Mientras que el testimonio de un amigo del acusado no aportó demasiado, ya que aseguró que no conocía a las víctimas y dijo que tampoco lo había visto a él con ellas.

El acusado no declaró durante el juicio, pero su defensor particular, Pablo Barrionuevo, ha señalado que “no pudo haber abusado de las niñas”. La denuncia fue radicada en noviembre de 2016 y se estima que los abusos ocurrieron un año antes. Se espera que mañana se realice la audiencia de alegatos.