Acusaron al ladrón que acompañó al presunto homicida de Joaquín Vinez

Durante la mañana del martes se formularon cargos contra la persona que acompañó a Matías Valdebenito en el segundo robo que este cometió, luego de que, según la acusación fiscal, asesinara a Joaquín Vinez e hiriera al hermano de él. El robo con cuchillo ocurrió en la calle Pastor Bowdler al 1000, y del mismo resultó con heridas un hombre al que le arrebataron la billetera y las llaves de su auto. La calificación legal fue de robo doblemente agravado por ser cometido mediante la utilización de armas y por las lesiones sufridas por la víctima y desde la Justicia aclararon que acorde a las evidencia, el acusado no estaría vinculado a la muerte del rugbier.

Según relató el fiscal adjunto, Guillermo Ibañez, que participó de la audiencia parte del Ministerio Público Fiscal, el robo se dio durante la madrugada del domingo 18 de este mes, en la calle Pastor Bowdler al 1000. En esas circunstancias Valdebenito y el acusado intentaron robar un automóvil. Ambos habrían abordado al damnificado cuando entraba con su auto en la casa, y pudieron sacarle la billetera y las llaves del auto. Luego Valdebenito sacó un arma blanca de entre sus ropas y apuñaló a la víctima en el abdomen.

La calificación legal en la que el Ministerio Público Fiscal encuadró el caso es la de robo doblemente calificado por el uso de arma blanca y por las lesiones ocasionadas a la víctima.

Además, el representante del Ministerio Público pidió la prisión preventiva del acusado por treinta días, para “resguardar los avances de la investigación”, según indicaron mediante un comunicado. Sostuvo que teniendo en cuenta las características del hecho, y la violencia con la que fue cometido, teniendo en cuenta que el acusado conocía la casa del damnificado, consideró que la prisión preventiva es la única alternativa para asegurar que el testimonio de la víctima de cara al juicio pueda ser preservado.

“Si el imputado no se encuentra cumpliendo con la prisión preventiva, no tenemos la seguridad de que no pueda afectar a la víctima, intimidarla o amenazarla”, mencionó el funcionario judicial.

Ibañez solicitó además que el hombre sea alojado en un establecimiento carcelario distinto al del presunto coautor del robo, con el objetivo de evitar posibles entorpecimientos a los avances de la investigación.

La Jueza de Garantías, Florencia Caruso, hizo lugar al pedido de encarcelamiento cautelar del acusado por el plazo que pidió la fiscalía.