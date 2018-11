Artero: “Lo que está mal no es la fruticultura, es el productor”

Eduardo Artero, gerente del Consorcio de Riego de Cipolletti, se refirió al anuncio que hizo el gobernador Alberto Weretilneck para financiar al sector productivo, y aseguró que será “imposible” tomar el crédito porque los productores están “endeudados”.

El gobernador anunció ayer en Cipolletti un acuerdo para destinar $150.000.000 a la reactivación productiva; la financiación de maquinaria agrícola, el fomento de las exportaciones y la realización de estudios de eficiencia energética. Los fondos provienen de acuerdos que firmaron en Cipolletti el gobernador, Alberto Weretilneck, y el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), José Luis Ciácera.

40 millones están destinados a dos fondos fiduciarios para financiar la compra de maquinaria agrícola a productores frutícolas y forrajeros. En el caso del sector frutícola, es el noveno convenio; y el cuarto en el forrajero. En ese sentido Artero indico que “los productores están todos endeudados. El crédito está bien pero para una actividad cuando funciona. Ahora en la cosecha están cobrando la fruta con un dólar de 18 pesos y estamos pagando con un dólar de 40”, explicó.

El anuncio del Gobernador estará destinados a la adquisición de tractores, curadoras, pulverizadoras, sembradoras, enfardadoras, enrolladoras y otras máquinas necesarias para el proceso productivo de ambos sectores; y cuya incorporación permitirá ampliar la tecnificación y mecanización de las unidades de explotación agropecuaria.

“No te digo que algunos no va a sacar el crédito, pero muy pocos. Yo no te digo que sea malo, pero es imposible para muchos porque la mayoría ya está endeudado”, explicó que productor. Artero indicó que el principal problema del sector es no está relacionado el valor de la fruta con los costos de producción. “Estamos trabajando siempre a pérdida, y ahora el golpe de gracia fue la devaluación porque vino fuera de tiempo”.

El gerente del consorcio cipoleño aseguró que el principal problema es la presión tributaria. “El Gobierno (Nacional) otra vez nos metió retenciones, es peor que antes porque son cuatro pesos por dólar, las retenciones la paga el productor, lo paga la fruta. Tienen que sacar la presión fiscal Lo que está mal acá no es la fruticultura, es el productor”, cerró Artero.