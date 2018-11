Cipolletti: El boleto urbano costará 22 pesos en los próximos días

El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello (PRO), confirmó que la tarifa del boleto urbano de transporte público costará 22 pesos. Solo resta que el sistema de la tarjeta SUBE lo registre para que comience a funcionar. Es decir que comenzará a regir una vez que se resuelva este trámite administrativo. Este incremento significa un 24% por encima del valor que se paga actualmente de $17.66.

Según informaron desde el municipio se estima que la primera semana de diciembre ya estará en vigencia la nueva tarifa. Este nuevo ajuste representa un 60% de incremento en lo que va del año para la empresa Pehuenche que la concesionaria del servicio. Hasta julio el boleto tenía un valor de $13.75. A fines de ese mes se fijó la actual tarifa. Desde la empresa venía presionando para que el Ejecutivo acelere la suba.

La decisión del Ejecutivo de elaborar este proyecto generó muchas críticas incluso por parte de algunos oficialistas que votaron en contra del proyecto.

El viernes pasado, en una reñida votación, el Concejo Deliberante local aprobó el proyecto que le da facultades al Ejecutivo de ajustar el valor de la tarifa sin necesidad de pasar por el órgano legislativo.

Previo a un nuevo ajuste se hace un análisis de costo por parte del área de Hacienda y luego se define el incremento. El costo del combustibles, los gastos de mantenimiento y los salarios son algunas de las variables que se tienen en cuenta en el estudio. Lo que se mantendrá intacto es el valor del boleto estudiantil que seguirá en $3.80.

El intendente justificó el incremento y aseguró que se trata de “necesidad” por los costos que tiene la empresa. ”Es una fórmula de ajuste matemática. No es si me gusta o no me gusta. Claro que no quisiéramos que aumente”, indicó. Tortoriello pretendía que el incremento se ponga en vigencia esta semana, pero por cuestiones administrativas demorará algunas días más.