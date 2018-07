Cipolletti: Los rurales vuelven este mediodía a la Ruta 22

Los trabajadores rurales, que en realcmo de un aumento realizaron ayer un corte sobre la Ruta 22, a la altura del Puente 83, levantaron la medida de fuerza cerca de las 18. Pero adelantaron que al mediodía de hoy volverán con su reclamo. Además de este anuncio informaron que se acomodarán a la vera del asfalto y no interrumpirán la circulación de vehículos.

Ayer habían comenzado a concentrarse después de las 9. Uno de los referentes, José Luis González, señalaba que iban a debatir en asamblea la destitución del secretario Regional, José Liguen, y que, de no tener respuestas, iban a cortar la ruta. Finalmente eso ocurrió, con algunos impasses para descongestionar la fila de vehículos.

Según adelantó a “Río Negro” Gustavo Burgos, uno de los rurales que paerticipó de la medida, hoy retomarán la protesta pasado el mediodía, y según resolvieron en asamblea, la intención no es cortar la ruta, sino permanecer a la vera. “No puedo asegurar que no haya corte, pero en principio la intención no es esa”, dijo ayer a “Río Negro”.

Afirmaron que hubo un principio de diálogo pero no quisieron revelar con quien. “Nos llamaron de más arriba de lo que esperábamos”, contó Gustavo y aclaró que mañana brindarán la información completa “para evitar especulaciones y malos entendidos”, señaló.

En Roca, trabajadores rurales de la empresa Zetone bloquearon el acceso de la empresa exigiendo el pago de los salarios adeudados. La medida se enmarca en un reclamo general por los trabajadores rurales del Alto Valle.

Los obreros afirmaban ayer que buscan “ser escuchados” y explicaron que los salarios que actualmente perciben no “alcanzan ni para sobrevivir”, relataban.

“Nuestro sueldo que se ha acordado está en un nivel de pobreza total, ni siquiera nos alcanza para sobrevivir. Ni hablar de la zona desfavorable, acá trabajamos con temperaturas bajo cero y eso es muy cruel. No tenemos la indumentaria acorde y tampoco los útiles de nuestros hijos”, argumentó Gustavo.

“Nadie nos representa, estamos desamparados”, aseguró y pidió “disculpas a quienes a diario circulan por allí, pero no nos queda otra”.

En el marco del reclamo, la semana pasada los rurales cortaron en forma total la Ruta 22 y habían anunciado que hoy volvían a la ruta.