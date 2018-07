Cipolletti podría ir a la Justicia por el conflicto de tierras con Fernández Oro

El secretario de Gobierno de Cipolletti, Bruno Bordignon dijo que si esta semana no se resuelve la disputa por tierras que se viene dando con el municipio de Fernández Oro, acudirán a la Justicia. “Espero no se dañen las relaciones con nuestra histórica hermana”, alegó el funcionario, pero insistió con que “paren las obras”.

En diálogo con LU19, Bordignon explicó que desde hace un año y medio surgió inquietud luego de que notaron “movimientos” en la Margen Sur del río Negro, y que pudieron evidenciar “sintomas de urbanización y apertura de calles” en territorio perteneciente al ejido de Cipolletti.

“Hay un loteo” explicó Bordignon y aseguró que se encuentra ubicado en “el territorio de Cipolletti”, ya que tras realizar el amojonamiento hace algunos meses determinaron que este sector es parte de la ciudad. En ese sentido criticó que desde el municipio orense “generaron dos ordenanzas: una de loteo y otra de apertura de calles.

“Les dijimos que no pueden legislar en territorio ajeno”, exclamó indignado el secretario y manifestó que “la ley es clara”. “Espero no se dañen las relaciones con nuestra histórica hermana de Fernández Oro. Somos una sola familia de pioneros que hemos venido a trabajar”, sostuvo.

Además, el funcionario municipal explicó que se realizó una reunión entre ambos municipios y que, si bien las relaciones no quedaron mal, “claramente no se llegó a un acuerdo”, expresó. “Siguen avanzando y nosotros pedimos que paren con las obras”, advirtió y argumentó que “si no hay intención de admitir que hubo un error iremos a la Justicia”.

En ese sentido señaló que “estamos hablando de esta semana que viene”, como fecha limite para lograr algún tipo de acuerdo.

Bordignon dijo que desde la Legislatura “no se han ocupado del tema en el tiempo”, y consideró “genuino” que Fernández Oro pida tierras al gobierno provincial, pero reclamó que “lo hagan de forma legal y sobre las tierras provinciales pero no en las cipoleñas”.