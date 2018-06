Crianceros denuncian que los quieren desalojar

Una familia de crianceros de la zona rural de Catriel denuncia que los quieren desalojar de una tierra que ocupan “hace más de 40 años”. Se trata de la familia Parada que llegó a ese campo a fines de los años setenta. Hace un mes aproximadamente, la Justicia civil dictó un mandamiento de constatación que es una medida previa para determinar quienes viven en el predio para poder continuar con la demanda por desalojo.

Los demandantes son Alberto Ricardo Aparicio y Rafael Ortíz, quienes compraron las 12 mil hectáreas en una subasta en la década del 90. Las tierras pertenecían a Félix Mabellini, un reconocido automovilista regional quien tenía amistad con Parada y los dejó entrar al campo para que trabajen los animales. Mabellini perdió un juicio y tuvo que rematar el campo que posteriormente compraron Aparicio y Ortíz. Según los crianceros, el automovilista tenía amistad con José Eugenio Parada y a fines de los años setenta les dejó entrar con su familia al campo.

“Yo tengo 26 años y a esta gente (propietarios) nunca las había visto, recién al año pasado vinieron a alambrar pero no los conocía. Ellos dicen que son los dueños pero mi familia está hace más de 40 años acá”, aseguró Gonzalo Geréz, nieto de José Parada quien vive en el lugar.

La extensión territorial abarca desde el kilómetro 80 hasta el 93 sobre la RN 151. En esas tierras se encuentra el yacimiento el jagüel donde hay un proyecto para la construcción de un parque eólico. “A nosotros nos van a sacar de acá. No nos vamos a ir porque esto es nuestro”, aseguró Lucia Parada. En el campo la familia tiene más de 100 animales. Viven de la venta de carne, de leña y de trabajos temporarios.

Gabriel Geréz, pareja de Lucia, cree que la demanda judicial comenzó luego de los trámites que iniciaron para la mensura de las tierras. “Cuando comenzamos con el tema del mensura, porque hay una ley que nos ampara, aparecieron con la demanda de desalojo; paradójicamente nuestro trámite nunca avanzó”.

Ortiz, uno de los titulares de las tierras, expresó que a pesar de haber iniciado la demanda no quieren desalojar a la familia que vive allí. “La acción se comenzó para aclarar un poco la situación, pero la intención no es el desalojo. Incluso nos hemos reunido con ellos y les hemos ofrecido una parte. No hay problema con esa ocupación lo que queremos definir es el espacio que van a ocupar”, indicó. Además Ortiz aseguró que la familia no vive allí y solo tiene algunos animales. El único que está instalado en la casa que hay en el campo es Gonzalo Geréz.

Según la familia de crianceros, los titulares de las tierras les ofrecieron 300 hectáreas y hacer un comodato por el uso del terreno. “Qué hacemos con 300 has, se nota que esta gente no entiende nada del campo. Nosotros le pedimos intervención al gobierno provincial porque estas tierras, como otras de la zona, siempre fueron trabajadas por los crianceros”, expresó Gabriel Geréz.

En esas tierras hay producción hidrocarburífera y las empresas que operan en el lugar pagan servidumbre. Los crianceros aseguran que nunca “vieron un peso” y que la plata se la llevan quienes tienen el título de propiedad. “Nunca pedimos plata, nosotros queremos las tierras que trabajamos toda la vida”.