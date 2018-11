Cultura garantiza la seguridad en la Escuela Municipal de Artes Visuales

El director de Cultura, Miguel Ángel Barcos, aseguró que no peligra la continuidad de las clases en la escuela municipal de Artes Visuales. Además, remarcó que no hay problemas de seguridad (estructural) y se esperanzó con que la institución pueda ser trasladada “a muy corto plazo” a otro espacio municipal. La coordinadora, Gabriela Carron Weis, dijo estar sorprendida por el informe de Obras Públicas que indica que el espacio debe ser derribado.

“Estoy sorprendida (...) No he tenido el placer que el señor (Francisco) Navarro hable conmigo. Tendría que ir a la escuela con el director de Cultura y ver entre los dos cuál es la realidad, porque no es tan así”, indicó esta mañana al hacer referencia al secretario municipal.

La coordinadora de la escuela aseguró que en el último tiempo se realizaron arreglos en todo el edificio, incluso en un techo que corresponde a las oficinas, la galería de acceso y el sector compartido con la universidad.

Además, señaló que se realizan refacciones de manera permanente y que se trabaja más aún en verano, debido a que en ese periodo no se dictan clases.

En relación a esto, Barcos explicó que el informe presentado por la secretaría de Obras Públicas se elaboró el año pasado, cuando todavía no se realizaban algunos trabajos en el lugar.

“Evidentemente hay una negativa del secretario de Obras Públicas en hacer nada porque él considera en el informe que esto no se puede arreglar más. Eso no es verdad porque se está manteniendo y las clases se dan”, señaló.

Con respecto al tema estructural, aclaró que “no hay problemas de seguridad” y agregó que “no está en riesgo la escuela como institución”.

El convenio con la Universidad Nacional de Río Negro.

El espacio municipal también funciona como sede cipoleña de la universidad Nacional de Río Negro. Allí se dictan clases a diario, y entre los estudiantes de ambas instituciones suman alrededor de 800 personas. Sin tener en cuenta trabajadores municipales, docentes ni profesores universitarios.

En relación a esto, los referentes de Cultura, explicaron que hay un convenio que se firmó para que la universidad pueda funcionar en ese espacio pero el escrito también determina las obligaciones que tiene la institución académica.

“Me gustaría que se revisen las obligaciones que tendría que cumplir la universidad”, puntualizó Barcos.