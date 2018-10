Descartan intento de toma en Ferri

El secretario de Gobierno de Cipolletti, Bruno Bordignon, aclaró la situación de los loteos en el barrio Ferri tras el reclamo de varias familias. Aseguró que las tierras fueron vendidas hace unos años a la mutual de Comercio cuando aún no asumía su mandato en la función pública. Explicó que las más de ocho hectáreas eran de su propiedad y agregó no existió ningún tipo de irregularidad en su proceder. “Acá no hay nada raro, nada encubierto”, remarcó el arquitecto.

Esta tarde se dio a conocer que un grupo de afiliados del gremio de Comercio decidieron apostarse en un terreno ubicado en el sector sur del barrio cipoleño Ferri. Trascendió que reclamaban la entrega de los loteos y de viviendas que habían sido gestionados con las autoridades de Mutrame (Mutual de Trabajadores Mercantiles) hace varios años. Se trata de 172 lotes divididos en ocho hectáreas.

Una vez trascendida la información, la Policía se acercó al lugar y descartó un intento de toma, según explicó esta tarde el funcionario cipoleño.

Bordignon detalló que el vínculo con la mutual surgió hace algunos años cuando vendió una propiedad privada a las autoridades de Comercio, Omar Bravo y Eduardo Panuska, ya que pretendían brindarle loteos a los afiliados.

Una vez concluido el trámite, le solicitaron por su rol de arquitecto iniciar las gestiones relacionados a los planos, en la Municipalidad. Según indicó, estos fueron “aprobados y autorizados”.

Más allá de esto, explicó que la mutual no finalizó el proyecto con respecto a la entrega de tierras y creación de viviendas ya que esto depende ahora de Nación.

El secretario de Gobierno indicó que esta mañana se comunicó con el jefe policial Oscar Monsalve y le manifestó que no existía un intento de toma en el predio pese a los trascendidos que circularon en las últimas horas. Según indicó, los efectivos se acercaron al lugar como una medida preventiva.

“La policía fue y me dijeron que no hubo intento de usurpación (...) me molesta mucho que se den este tipo de situaciones por la gente se puede imaginar cosas por mi función como secretario de Gobierno. Acá no pasa. Simplemente vendí la tierra a Mutrame hace muchos años y punto. Lo que ellos hicieron con las personas que le vendieron los lotes es un tema de la mutual”, remarcó.