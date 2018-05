Desde Nación felicitan a Cipolletti no incluir reinas en las fiestas tradicionales

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) envió una nota al municipio cipoleño para felicitarlos por la decisión de no realizar la elección de reinas en las fiestas de la localidad. Si bien hay dos proyectos en el Concejo Deliberante para reglamentar otras formas de reconocimientos, en las fiestas de este año el Ejecutivo decidió suspender por primera vez la tradicional elección de reina en la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

“Expresamos nuestras congratulaciones desde esta Comisión Nacional con respecto a la decisión de sostener la medida de no incluir elecciones de reinas en las celebraciones de fiestas tradicionales en ese distrito”, dice el escrito enviada por la Consavig y que lleva la firma de Perla Prigoshin, una mujer con mucho recorrido en la defensa de los derechos de la mujer. Además Prigoshin se puso a disposición del Concejo cipoleño para compartir experiencias y antecedentes sobre la necesidad suprimir “toda manifestación de violencia simbólica contra las mujeres”.

En el Deliberante se están discutiendo dos proyectos de ley que tienen como fin erradicar la elección de reinas en las fiestas populares y buscar otras alternativas para destacar a los jóvenes cipoleños. Uno fue elevado por la presidenta del Concejo María Elisa Lazzaretti (ARI) y el otro por la concejala Alejandra Villagra (ARI). Si bien son propuestas diferentes la idea es unificar criterios y que salga un solo despacho para que sea tratado en una sesión ordinaria.

La iniciativa de Lazzaretti propone que se elija a una mujer sobresaliente mientras que el otro pretende que se reconozca a jóvenes que en forma individual o colectiva se hayan destacado en actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudad. Ambos proyectos ingresaron en septiembre del año pasado y se están trabajando en comisión. Las concejales coinciden en proponer alternativas a las elecciones de reinas tradicionales teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Aunque no esté reglamentado este año la localidad decidió no elegir reinas y así se sumó a otras ciudades como Viedma, Neuquén, Jacobacci y Villa La Angostura entre otras. Cipollletti es la única ciudad del Alto Valle Oeste que no elige reina, distinta a las decisiones de Fernández Oro, Cincos Saltos y Catriel que en sus fiestas populares mantienen la tradición.