Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja

Un nuevo hecho de violencia de género se registró en esta ciudad cuando un hombre atacó a golpes a su pareja en medio de una discusión familiar. El abuelo de la mujer quiso defenderla y también recibió algunos golpes. El hombre fue detenido y a las horas quedó en libertad. Lo denunciaron por violencia familiar, por lo que intervino el Juzgado de Paz.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 21, en una vivienda del barrio Brentana, sobre calle Alberdi al 900, según informaron desde la comisaría 24. La situación se desbordó cuando un hombre golpeó a su pareja. La madre de la víctima puso en conocimiento de lo ocurrido e inmediatamente intervino personal policial. “Apenas llegamos al lugar pudimos calmar la situación. La mujer nos contó que su marido le había pegado y que también había atacado a su abuelo y por eso quedó detenido”, indicó una fuente policial.

La mujer, de 30 años, no debió ser asistida por médicos ya que no revestía lesiones de gravedad. En cuanto a su pareja se le extendió una orden de restricción de acercamiento y fue expulsado del hogar. Se desconocen las causas que iniciaron la pelea. Fuentes allegadas a la investigación informaron que no era la primera vez que esta situación ocurría, sino que ya tenían conocimientos de otros episodios de violencia.

Además, se secuestraron unas seis plantas de cannabis sativa. Por esta situación se dio intervención al Juzgado Federal, mientras que el Ministerio Público Fiscal no intervino debido a que a las víctimas hicieron denuncias por violencia familiar (3040) en el Juzgado de Paz.