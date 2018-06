El Ejecutivo cipoleño reconoce que deberá otorgar un nuevo incremento salarial

El intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, reconoció que el 15% de aumento que el municipio otorgó a los trabajadores municipales se “insuficiente”. El Ejecutivo dio ese incremento desde enero en un solo pago. Sin embargo reconoce que deberá ajustarlo, teniendo en cuenta que la proyección de la inflación para este año superará ampliamente esa cifra. El miércoles el mandatario se reunirá con delegados gremiales para avanzar en las negociaciones.

Desde el gremio ATE aseguraron que van a solicitar un incremento urgente de 2.500 pesos para todos los trabajadores municipales. “Vamos a ir con una propuesta formal para negociar. Vemos predisposición por parte del intendente”, expresó el delegado de ATE Jorge Núñez. Si bien el miércoles no se definirá el aumento, será un encuentro clave para definir cómo y cuándo habrá una mejora en los haberes municipales.

“Estamos analizando la situación y con un dialogo permanente ante la preocupación que hay entre los trabajadores,. Esto no significa que el miércoles vayamos a cerrar un acuerdo”, indicó Tortoriello y agregó “nosotros dimos un aumento del 15% en un solo pago es decir que todavía los trabajadores no han sufrido la devaluación porque aún no llegó al 15%”. En este sentido Tortoriello reconoció que habrá un incremento. “Teniendo en cuenta la proyección que tendrá la inflación, sabemos que algo vamos a tener que ajustar”.

Por su parte Núñez dijo que “nosotros creemos que se va a solucionar y vamos a tener el aumento para todos los trabajadores municipales. Vamos a ir con una propuesta concreta”, indicó. El acuerdo que se firmó entre el Ejecutivo y el frente sindical que además de ATE está compuesto por Soyem y UPCN hay una cláusula gatillo que obliga a reajustar en caso que inflación supere incremento otorgado.

Lo que debe determinar el Ejecutivo es de dónde sacará los recursos para aumentar sueldos. El presupuesto que se aprobó para este 2018 contaba con una partida especifica en sueldo que se ajustaba al 15%, es decir que no está previsto en ese cálculo de gastos destinar más recursos económicos. El intendente admitió que para poder hacer frente a un aumento deberán subejecutar otras partidas, especialmente en obras públicas.