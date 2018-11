El ex intendente de Fernández Oro a juicio por el terreno en un loteo social

El ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni irá a juicio por el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. En la audiencia de control de acusación que se realizó este miércoles, el fiscal Guillermo Merlo y la adjunta de fiscalía, Vanina Bravo, explicaron que el acusado buscó incorporar para su patrimonio o de un familiar directo un terreno ubicado en un loteo social destinado a personas de escasos recursos.

Los acusados son cuatro personas: el ex mandatario, la esposa de él, el hijo y una cuarta mujer sobre quien pesa un pedido de averiguación de paradero.

Merlo describió que a través de un conjunto de documentos, el loteo pasó a ser administrado por el hijo de Reggioni y que existen evidencias de que existía un interés en que, una vez vencido el plazo legal de tres años desde la escrituración del lote, el mismo sea transferido a la nieta del ex jefe comunal.

Según informó la Justicia la maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de una mujer, que fue pareja de otro intendente municipal de una gestión anterior a la del acusado y con otro sello político.

Tiempo después esta mujer, sobre la que pesa una averiguación de paradero ya que no pudo ser ubicada, transfirió el mencionado poder en favor del hijo de Reggioni.

En el año 2015, el hijo del ex mandatario escrituró el terreno en representación de la víctima mediante escritura pública y actuando su padre como representante del ejecutivo municipal, siendo imposible que ellos desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos.

Al tiempo se edificó una vivienda unifamiliar en el lugar, que según la acusación habría sido alquilada mediante un contrato que firmó la esposa del exintendente. Tras un incendio que ocurrió en esa casa el inquilino intentó que Reggioni reconociera parte de las pérdidas económicas que padeció por el siniestro, y en ese marco grabó una conversación donde el ex jefe comunal explicaba que a fines de este año transferirían la propiedad del terreno a nombre de su nieta.

Entre las evidencias mencionadas por la fiscalía, que sustentan la acusación, se encuentran los poderes especiales en favor de una mujer y la transmisión de ese poder en favor del hijo del acusado, la escritura pública suscripta por el mismo Reggioni y su hijo, el contrato de alquiler firmado por la esposa de él y el inquilino, y algunos recibos del pago del mismo.

Además prestarán su testimonio en el juicio la adjudicataria del terreno y damnificada en el caso, el inquilino que suscribió el contrato de alquiler con esposa del ex intendente, y la escribana actuante en los documentos públicos mencionados.

Las defensas de los acusados representadas por la defensora oficial Silvana Ayenao, en el caso del hijo del ex mandatario, y del abogado particular Antonio Barrera Nicholson, que representa a Reggioni y su esposa, pidieron el sobreseimiento y sostuvieron que el delito imputado por la fiscalía era atípico y que no encuadraba en figura penal.

El Juez de Juicio, Guillermo Baquero Lazcano, rechazó el pedido de sobreseimiento y aceptó la acusación. Dispuso que se fije una nueva audiencia para determinar las evidencias que ingresarán al juicio, y las posibles convenciones probatorias para el caso. En los próximos días se conocerá la fecha para esta audiencia.