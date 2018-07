El Municipio retiró la palabra avenida de la cartelería vial

El Municipio modificó la cartelería vial en las calles que figuraban como avenida y que se no se adecuaban al código urbano que está vigente. Tal es el caso de las calles Alem y Toschi que en la cartelería de cada esquina figuraban con avenida. El código de planeamiento urbano actual y el que se están trabajando en el Concejo Deliberante no contempla avenidas en el ejido urbano cipoleño.

El recambio y mejoramiento de los letreros también se realizó en otros puntos de la ciudad y en algunas escuelas donde no figuraba la cartelería de las velocidades máximas.La decisión del Municipio de no incluir avenidas en la ciudad es evitar que los conductores superen la máxima de 40 kilómetros por hora que está permitido en Cipolletti. Según el director de Catastro Roberto Bianchi por encima de los 30k/h hay riesgo de vida en un accidente vial. Las avenidas además de tener prioridad de paso tiene permitido una máxima de 60km/h.

El Código actual tiene vigencia desde 1983 y estípula en el artículo 95 la “Jerarquización de las Bandas Viales para Fraccionamientos Urbanos”. Allí se definen vías primarias troncales, vías secundarias de distribución y calles colectoras entre otras. Sin embargo estos términos no se ajustan a la normativa de la ley de tránsito por lo cual en toda la ciudad se debe respetar el límite de 40 Km/h. Las vías primarias como las define el código no tiene jerarquías sobre otras es decir que se respeta la prioridad de paso al que circula por derecha ya sea en Alem y el Circunvalación donde esta normativa no se respeta.

Los trabajos comenzaron en el barrio Del Trabajo sobre calle Mengelle, desde Jujuy hasta Mariano Moreno, continuando por Ceferino Namuncurá y Castello. También se cambió cartelería en Vucetich y Buenos Aires. Continuando con O’ Higgins, desde Ruta 151 hasta Gabriela Mistral.

Dentro de estos trabajos, se realizó el repintado de algunas calles como fue en el caso de la calle Vélez Sarsfield y se cambió la cartelería que indicaba el nombre de avenida como es el caso de la calle Alem, Toschi, entre otras, cumpliendo con el código urbano. La Directora de Seguridad Vial, Mónica Ramos comentó que también se ha sacado cartelería oxidada y en mal estado que ya no tienen utilidad.