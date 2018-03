El único consultorio integral para personas trans cumplió un año y se afianza

Un clima de festejo se vivió esta semana en el Hospital Viejo de Cipolletti al cumplirse el primer año del consultorio inclusivo Claudia Pía Baudracco, que fue inaugurado el 22 de marzo del 2017 para realizar una atención integral en salud a personas trans. Hasta el momento se registraron más de 160 consultas y seguimientos que además de atender el aspecto en salud también realizan un acompañamiento desde lo social. El equipo interdisciplinario, compuesto por profesionales médicas, trabajadoras sociales y estudiantes universitarios, celebraron el avance en cuanto a inclusión en el sistema de salud aunque remarcaron que hay que seguir trabajando en esto. “Es una construcción impresionante en cuanto a la cuestión del intercambio, del aprender, de construir este grupo”, expresó la médica y directora del proyecto de extensión de la UNCo, María Luz Riera. A su vez, la trabajadora social María “Moro” Verdugo, que también integra el equipo de salud, expresó que el consultorio es “una oportunidad inmensa para la salud pública” para reivindicar los derechos de las personas trans que remarcó, fueron expulsadas no sólo en cuestiones de salud sino también en aspectos sociales y laborales. Te puede interesar: El primer consultorio para personas trans abrió sus puertas en Cipolletti “Es un aporte muy mínimo, pero como hay una ausencia del Estado, es un aporte para la salud pública en estos temas que nos interpelan”, remarcó Verdugo. Agregó que lo importante es atender a la salud desde una mirada integral. La psicóloga social, Elena de Diego, expresó que se construyó una forma de trabajo “atípica” con respecto a la salud pública. “Construimos un colectivo de atención que somos personas de distintas áreas de salud pública y de la facultad, además de las organizaciones. Eso da cuenta que se puede trabajar de otra manera”, expresó. Te puede interesar: Hay sólo dos lugares de atención médica para trans en Río Negro Por último, la referente de ATTTA Río Negro, Lucía Obreque, recordó la expectativa de vida de las personas Trans- que oscila entre los 35 y 42 años- y remarcó que esto aún no ha cambiado, es por eso que afirmó que se sigue trabajando, desde los diferentes espacios, para que esto se revierta.

La experiencia en primera persona

Una de las usuarias del consultorio inclusivo, Adriana Verónica Pereyra, participó de los festejos que se realizaron por el primer aniversario de ese espacio. Recordó que llegó al consultorio a sus 42 años, gracias a una publicación en una red social.

“Cuando vi la existencia del consultorio primero me sorprendí y después dudé en acercarme. Siempre sentí incomodidad en diferentes lugares cuando me hacía estudios, no sólo en el trato sino también en la burocracia de los papeles. Sumado al miedo y las dudas se vuelve un combo molesto de afrontar”, explicó al recordar experiencias anteriores.

Sin embargo, cuando empezó a asistir al consultorio inclusivo sus vivencias se volvieron totalmente distintas. “Fue una experiencia liberadora. Me encontré con un grupo humano muy cálido en donde tenemos la libertad de expresarnos tal cual queremos. Acá se da la inclusión”, remarcó.

Asisten personas de toda la región, de entre 18 y 32 años. En el “Claudia Pía Baudracco” se brinda atención médica con controles de salud y tratamiento de hormonización para personas trans.

El consultorio inclusivo funciona todos los miércoles en el hospital viejo, en la calle Fernández Oro 770, de 14 a 16.

