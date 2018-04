Empleados de la SENAF protestaron sobre la calle 9 de Julio

Desde las primeras horas de la mañana miembros del gremio estatal ATE protestaron en la puerta de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (Senaf), en la calle 9 de Julio de Cipolletti. Piden que se ejecuten los presupuestos, la contratación de más cantidad de profesionales y la participación en el desarrollo de un estatuto que está generando para regular a estos trabajadores. También se solidarizaron con otros trabajadores de la provincia que fueron sumariados.

Mauricio Vidal, delegado de ATE y empleado de esta secretaría sostuvo que la medida de fuerza fue definida en el congreso que se realizó la semana pasada en esta ciudad, y precisó que las protestas se están dando en varios puntos del territorio provincial.

“Reclamamos la ejecución real del presupuesto, no hay recursos para llevar adelante los programas que ofrece la Senaf. Necesitamos transporte para hacer las visitas domiciliarias, recursos para talleres, afiches, meriendas, no llega nada”, se lamentó.

“Acá no tenemos impresora, no tenemos internet, no hay papel”, se quejó y consideró que es necesaria “la contratación de más profesionales a los distintos programas. Antes éramos todos becados, y antes de que pasemos a planta muchos se fueron y no reforzaron con nuevas incorporaciones”, mencionó.

También pidieron formar parte de la reglamentación que se está generando para regular el estatuto de los profesionales, y consideraron que “el gobierno toma decisiones unilaterales” y excluye a la participación de los trabajadores.

Por ultimo pidieron por la baja de los sumarios que fueron iniciados en contra de tres empleadas de San Antonio Oeste y de Bariloche. “Reclamamos contra la persecución política y sindical. Buscan realizar un disciplinamiento”, enfatizó.